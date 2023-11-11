ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يخسر من شتوتجارت

مباراة بوروسيا دورتموند
مباراة بوروسيا دورتموند وشتوتجارت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعرض فريق بوروسيا دورتموند للهزيمة من نظيره شتوتجارت بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مرسيدس بنز أرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

افتتح نيكلاس فولكروج مهاجم دورتموند، التهديف في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل دينيز أونديف لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 42، حتى جاء زميله سيرو جيراسي ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

شهد اللقاء، إهدار ركلة جزاء من كريس فيهريش لاعب شتوتجارت في الدقيقة 11، قبل تسجيل الثلاث أهداف.

بهذه الخسارة، فشل بوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز في المباراة الثالثة له على التوالي في الدوري الألماني.

بتلك النتيجة، احتل شتوتجارت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 24 نقطة، متخطيًا بوروسيا دورتموند في الترتيب، حيث جاء الأخير في المرتبة الرابعة وفي رصيده 21 نقطة.

بوروسيا دورتموند شتوتجارت الدوري الألماني مباراة بوروسيا دورتموند وشتوتجارت اخبار الدوري الألماني