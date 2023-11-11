الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يخسر من شتوتجارت

تعرض فريق بوروسيا دورتموند للهزيمة من نظيره شتوتجارت بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مرسيدس بنز أرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

افتتح نيكلاس فولكروج مهاجم دورتموند، التهديف في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل دينيز أونديف لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 42، حتى جاء زميله سيرو جيراسي ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

شهد اللقاء، إهدار ركلة جزاء من كريس فيهريش لاعب شتوتجارت في الدقيقة 11، قبل تسجيل الثلاث أهداف.

بهذه الخسارة، فشل بوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز في المباراة الثالثة له على التوالي في الدوري الألماني.

بتلك النتيجة، احتل شتوتجارت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 24 نقطة، متخطيًا بوروسيا دورتموند في الترتيب، حيث جاء الأخير في المرتبة الرابعة وفي رصيده 21 نقطة.