"قتلاه ليخلو لهما الجو"..النقض تؤيد إعدام قتلة فران بالشرقية

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق على ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها "فران " بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

كانت قد قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقا لقيامهما بقتل زوجها بضربه بعصا غليظة على رأسه، وإلقاء جثته وسط الزراعات لوجود علاقة عاطفية.

تعود أحداث القضية ليوم 20 أبريل 2020 عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بتلقى بلاغ من الأهالي بالعثور علي " السيد . ج" 35 سنة، فران مقيم بقرية الحلوات دائرة مركز الإبراهيمية غارقا في دمائه بمنطقة زراعية بأطراف القرية، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي في حالة حرجة وتوفي بعد 48 ساعة متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.

توصلت تحريات فريق البحث الجنائي بمركز شرطة الإبراهيمية إلى قيام "إسلام م" مقيم عزبة تابعة لقرية الخضيري مركز ههيا، بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجة المجني عليه حيث نشبت بينهما علاقة محرمة واستغل المتهم تواجد المجني عليه للعمل في الفرن أكثر من 10 ساعات متواصلة، وكان يتردد علي مسكنه، واتفق مع زوجته على التخلص منه لكي يخلو لهما الجو.

تبين من التحقيقات أنه أثناء عودة المجني عليه من عمله في ساعة متأخرة، أن الجاني انتظره في الطريق وتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية ولاذ بالفرار وتمكن فريق البحث الجنائي من القبض على الزوجة وعشيقها.

وقررت النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة التحريض والقتل العمد حتى صدور حكم حضوري بالإعدام شنقا للزوجة وعشيقها.