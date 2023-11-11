برلماني: كلمة السيسي في قمة الرياض وضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

أشاد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ بلقاءات الرئيس عبد الفتاح السبسي بالقادة والزعماء العرب على هامش القمة العربية مؤكدا أن السيسي أكد رفض التهجير القسري للفلسطنينن والعدوان الغاشم على المواطنين العزل .

وأشاد الصيرفي فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، قائلا “جاءت واضحة وحاسمة تماما في رفض استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

ولفت الصيرفي ، إلى ان كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية بالرياض، حملت رسائل هامة للعالم باستمرار دعم القضية الفلسطينية، وخارطة طريق للحل. مضيفا “الحل لن يكون بابادة الشعب الفلسطيني وعشرات الآلاف من الشهداء والمصابين”.

وأشار عضو مجلس الشيوخ أن إلى كلمة الرئيس السيسي، وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، كما أكدت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية من خلال رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، في محاولة لطمس القضية الفلسطينية واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وسياسة العقاب الجماعي.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بمطالبة مصر عبر كلمة الرئيس السيسي، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، والعودة إلى مائدة الحوار وإحياء عملية السلام، والالتزام بالشرعية الدولية.

وتابع: هذه خارطة شاملة للحل وعلى حكومة نتنياهو وقف الحرب والالتزام بالسلام ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأشاد بدعوة الرئيس السيسي إلى إجراء تحقيق دولي فوري في كل ما تم ارتكابه من جرائم؛ وذلك بهدف محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، ووقف الانتهاكات المستمرة، محذرًا من نقطة اللاعودة وأثر ذلك في تفجير المنطقة برمتها.