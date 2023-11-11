بايرن ميونخ يخطف صدارة الدوري الألماني مؤقتًا بفوز على هايدينهايم

خطف فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، صدارة الدوري الألماني بشكل مؤقت، بفوزه على هايدينهايم برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة البوندسليجا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البايرن بهدفين دون رد، سجلهما الدولي الإنجليزي هاري كين في الدقيقتين 14 و44.

وفي الشوط الثاني، أدرك فريق الضيوف التعادل بهدفين متتاليين في الدقيقتين 67 و70، عن طريق تيم كلينيست وجان نيكلاس.

وأعاد الظهير الأيسر البرتغالي رافائيل جوريرو، البافاري للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 72، قبل أن يؤكد المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج فوز بايرن ميونخ بهدف رابع في الدقيقة 85، ليحصل فريقه على الثلاث نقاط بانتصار بنتيجة 4-2.

وبتلك النتيجة، تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني مؤقتًا برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن باير ليفركوزن الذي يواجه يونيون برلين غدًا في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد هايدينهايم عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.