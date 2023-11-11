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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأولمبية تعتمد مشاركة فريق هوكي سيدات الشرقية في بطولة أفريقيا

هوكي سيدات الشرقية
هوكي سيدات الشرقية
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اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة فريق هوكي الشرقية للسيدات في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المقرر إقامتها بمدينة بلاتنير بدولة مالاوي. 
وتقام بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري خلال الفترة من 16 حتى 27 نوفمبر الجاري. 
وتغادر بعثة فريق السيدات للهوكي بنادي الشرقية ببعثة تضم 25 فردا بينهم 16 لاعبة. 
جاء قرار اللجنة الأولمبية بناء على قرار مجلس إدارة نادي الشرقية ومجلس إدارة اتحاد الهوكي بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

اللجنة الأوليمبية المصرية فريق هوكي سيدات الشرقية بطولة افريقيا للهوكي