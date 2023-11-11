بيرس نيوز التابع لشركة ستار ادس يعتبر أفضل بدائل جوجل ادسنس

السبت 11/نوفمبر/2023 - 06:31 م

هو من أفضل وأهم المواقع العربية الإخبارية الذي حقق شهرته على مدى 9 سنوات، فمنذ بداية تأسيس موقع بيرس نيوز الأخبار، وهو يحرص على تقديم كل ما هو جديد وحصري، في مختلف مجالات السياسة والفنون والرياضة وكذلك شئون المرأة وأحدث أخبار التكنولوجيا، حيث أن شركة "ستار ادس الإعلانية " هى الشركة المالكة للموقع، فهى تعمل جاهدة على أن يظل في الصدارة دائمًا حتى أصبح من أضخم المنصات الإخبارية العربية والتي يستطيع المتابع تغذية عقله بأغنى المعلومات ومعرفة كافة الأحداث من حوله في حينها.

خدمات موقع بيرس نيوز



يحرص الموقع على تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها مختلف طوائف المتابعين لاسيما النصائح الطبية الموثوقة من أشهر الأطباء في كافة التخصصات، والمنشورة بأحدث الأبحاث العلمية العالمية، وكذلك عرض الوظائف الشاغرة بكبرى الهيئات في مختلف الأماكن بالدول العربية، فضلًا عن تقديم بلوج دائم عن مختلف أماكن السفر والتخييم والأماكن السياحية حول العالم، إضافًة إلى خدمة تفسير الاحلام وكل ما قد يراه المتابع في منامه، وأيضًا تقديم ما تحتاج إليه المرأة العربية من لايف ستايل، وأحدث الصيحات العالمية في الملابس والتجميل، وكذلك الفوائد العلمية للعديد من الأعشاب والأطعمة، إضافًة إلى إتاحة الفرصة للموهوبين من الكتّاب بنشر قصصهم الملهمة، ومساعدتهم على الانتشار، وكذلك مساعدة الطلاب في كتابة موضوعات تعبير عن العديد من الموضوعات المطلوبة بالمناهج العربية.

أقسام موقع بيرس نيوز



تتعدد الأقسام وتتنوع داخل الموقع، وذلك لتغطية كافة الأحداث والأخبار على مدار اليوم، كما تهدف إلى إثراء المتابعين بكم هائل من المعلومات التي يحتاجون إليها، ولعل قسم "التعبير" هو أحد الأقسام المتميزة حيث يقوم بتقديم باقة هائلة من موضوعات التعبير التي يحتاج إليها الطلاب في كافة المراحل الدراسية، فلك أن تجد أفضل الموضوعات المتكاملة عن السياحة في مصر أو دور نهر النيل في حياتنا والعديد من الموضوعات التعبيرية المكتوبة بدقة وإلمام كامل، ومن أفضل أقسام الموقع ما يلي:

الأكثر مشاهدة.

عاجل.

فيديو.

أخبار عربية.

مقالات اقتصاد.

أخبار محلية.

صحة وجمال.

فن ومشاهير.

ترفيه ومنوعات.

تكنولوجيا.

كاريكاتير.

فوائد ونصائح طبية.

توقعات الأبراج .

قصص.

شركة ستار ادس الاعلانيه

شركة ستار ادس هى من أهم الوكالات الإعلانية الموثوقة في الوطن العربي، حيث أثبتت جدارتها عبر النجاحات المذهلة التي استطاعت تحقيقها في فترة وجيزة، نظرًا لما قدمته لصنّاع المحتوى والمبدعين، من انتشار هائل وتميز لا حدود له لصناع المحتوى والمبدعين، بفضل خبراتها الإعلانية المبتكرة، واعتماد وسائل النشر الأكثر تأثيرًا، فضلًا عن تميزها بأسرع وأسهل وصول عبر واجهتها البسيطة كي تساعد الجميع الوصول إلى الخدمة المطلوبة بسهولة فائقة.

من هى شركه استار ادس

استار ادس هى البارتنر العربي الوحيد القادر على تحقيق أعلى عائد من الأرباح من شبكة الانترنت لصانعي المحتوى المتميزين، حيث توفر لهم الانتشار الأسرع على كافة المواقع الشهيرة والمتخصصة، بفضل تقنياتها المتطورة، ووسائلها الإعلانية المبتكرة والمضمونة 100% وبشروط سهلة التحقيق وبعيدة كل البعد عن التعقيدات المحبطة لآمال المبدعين، حيث تؤمن بأن مجتمعاتنا العربية زاخرة بصناع محتوى موهوبين في كافة المجالات، ويستحقون كافة سبل التحفيز والتشجيع لإبراز مواهبهم بأفضل الطرق فضلًا عن ضرورة استحقاقهم المزيد من الأرباح عن إسهاماتهم المتميزة.

شركاء جوجل ادسنس

برنامج شركاء جوجل ادسنس يتيح للناشرين ظهور إعلاناتهم على مختلف مواقع الويب لشركائه، وكذلك على تطبيقات الهواتف، وذلك لمساعدتهم على تحقيق الانتشار ومن ثمّ جني أرباحهم، بعد التحقق من كافة الشروط المطلوب من الناشر تنفيذها كاملًة، ومن دون نقصان أي شرط منهم.

ستار ادس

أفضل بدائل جوجل ادسنس هو الموقع المعتمد من شركة جوجل العالمية، حيث يهدف إلى مساعدة الناشر على تحقيق أرباحًا من خلال تضمين الإعلانات خلال المحتوي الذي يقوم بنشره، وفق عدة شروط صارمة لابد وأن تتوفر جميعها لدي الناشر.

أفضل شركات بديلة لأدسنس

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