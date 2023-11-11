ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. ثنائي هجومي في تشكيل يوفنتوس أمام كالياري

يوفنتوس
يوفنتوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كالياري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق يوفنتوس، اليوم السبت، نظيره كالياري على ملعب أليانز، وينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد في تشكيل اليوفي الأساسي، ثنائي هجومي، حيث يقود الهجوم فيديريكو كييزا، ومويس كين، على أن يجلس الصربي دوشان فلاهوفيتش على مقاعد بدلاء فريق السيدة العجوز.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: روجاني - بريمير - جاتي

خط الوسط: كامبياسو - كوستيتش - لوكاتيلي - ماكيني - ميريتي

وفي الهجوم: فيديريكو كييزا - مويس كين.

ويحتل يوفنتوس، وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ28 نقطة، بينما يأتي كالياري بالمركز السابع عشر وفي رصيده 9 نقاط.

يوفنتوس كاليارى الدورى الإيطالى تشكيل يوفنتوس اخبار الدوري الايطالي