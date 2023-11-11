درع وزارة الدفاع الكويتية لمحافظ جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حرص جنوب سيناء على المشاركة في الأسبوع الكويتي الـ 14 في جمهورية مصر العربية، بإقامة جناح خاص مستدام لها يقدم كافة المنتجات الثقافية والفنية والمنتجات البدوية ، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت

وقال: إن التعاون بين البلدين الشقيقين يسير بخطى ثابتة في كافة المجالات مما يؤدى لبناء مستقبل افضل للشعبين.

وكرمت وزارة الدفاع الكويتية محافظ جنوب سيناء بإهداءة درع الوزارة تقديرا لجهودة المتميزة والتي تساهم في تنمية العلاقة بين البلدين الشقيقين ،

وأوضح المحافظ أن جنوب سيناء تشارك في الأسبوع الكويتي ال14 في جمهورية مصر العربية، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ، بمشاركة أكثر من 60 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط، والاستثمار، والبنوك، والطب، والسياحة، والإعلام، والثقافة، والاتصالات .

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