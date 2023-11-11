الدوري الإيطالي.. ليتشي يحرم ميلان من استعادة الانتصارات

حرم فريق ليتشي، نظيره ميلان من استعادة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي، بالتعادل معه إيجابيًا بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة «السيري آ».

ونجح ليتشي في العودة بنتيجة اللقاء من بعيد، بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول بهدفين دون رد، ليتعادل في الشوط الثاني بثنائية، ليحصل على نقطة من المباراة على ملعبه فيا ديل ماري.

تقدم الروسونيري بهدفين في الدقيقتين 28 و35، عن طريق أوليفييه جيرو وتياني ريندرز على الترتيب.

وجاء هدفا ليتشي بواسطة نيكولا سانسوني ولاميك باندا في الدقيقتين 66 و70، قبل أن يحصل مهاجم ميلان، جيرو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+3.

وبذلك، واصل ميلان الابتعاد عن الفوز في الدوري الإيطالي، حيث لم يتذوق طعم الانتصار في 4 مباريات متتالية بمواجهة اليوم.

وبتلك النتيجة، احتل ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بينما حصد ليتشي النقطة رقم 14 ليحتل بها المركز الرابع عشر.