رئيس وزراء أوزباكستان: الاعتداءات على غزة عنيفة وغير مسبوقة

أكد رئيس وزراء أوزباكستان عبدالله أريبوف، أن الوضع العسكري السياسي شديد التوتر والحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهل قطاع غزة تجعل قمتنا الطارئة مهمة وتؤكد مدى قوة القيم المقدسة التي تربطنا.

وقال أريبوف في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي "إن النزاع الذي نشهده اليوم في قطاع غزة غير مسبوق من حيث حجم الدمار والضحايا، ومن المؤسف أننا لا نرى نهاية لهذه الأزمة"، مشيرا إلى أن أوزباكستان اتخذت التدابير الدبلوماسية المناسبة في هذا الصدد، حيث أنه تم تقديم الدعم المالي لسكان غزة من خلال وكالة الأمم المتحدة للشرق الأوسط بحجم 5ر1 مليون دولار.

وأضاف:"أننا نؤيد جميع الجهود المبذولة لإنهاء هذه المأساة عبر الأمم المتحدة وغيرها من المنصات الدولية المرموقة"، معتبرا أن قتل الأطفال ظلم لا يقبل، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين قتلوا إثر هذا الصراع المسلح.

وأكد رئيس وزراء أوزباكستان، تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني وتأييد حق فلسطين في إقامة دولتها المستقلة وفقا للقرارات التي سبق واتخذتها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، داعيا جميع الدول إلى تعبئة قدراتها لضمان حرمة المسجد الأقصى المبارك وغيره من الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة.

وشدد على أن استمرار العنف يؤدي إلى إرباك للحالة الدولية على نطاق واسع وإشراك قوات جديدة في نزاعات مسلحة الذي يؤدي إلى مآسي لا تقتصر عواقبها على منطقة الشرق الأوسط بل تمتد أيضا إلى البلدان البعيدة ولا يمكن التنبؤ بعواقبها، لذلك ندعو الأطراف إلى التوصل إلى حل وسط ووقف الأعمال العدائية وحل النزاع بالوسائل الدبلوماسية.

وأعرب رئيس وزراء أوزباكستان -في ختام كلمته- عن الاستعداد لدعم المبادرات البناءة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل هذه المشكلة في إطار منظمة التعاون الإسلامي وأعضائها.