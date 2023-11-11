وزير خارجية كازاخستان يدعو المنظمات الدولية لوقف الوضع الإنساني الصعب بقطاع غزة

دعا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل لوقف الوضع الصعب الحالي بقطاع غزة، مؤكدا أن كازاخستان شريك دائم وقوي لحل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، حيث أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للتأكد من مستقبل السلام للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا.

وقال نورتلو في كلمته خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض، اليوم السبت "ندعم بالكامل الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإيجاد دولة فلسطينية معترف بها.. وفي ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وارتفاع أعداد القتلى، فإن كازاخستان تقف مع دول منظمة التعاون الاسلامي لإيقاف الأعمال العدائية هناك".

وأضاف: أن "أي قتل وعنف تجاه الإنسان لا مبرر له، والمدنيون خاصة من الأطفال والنساء والشيوخ أصبحوا ضحايا أبرياء لهذا النزاع، وهذا أهم أولوياتنا.. وسنتسخدم الآليات المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي لتوفير الأمن الغذائي وبدء برامج الطوارئ الإنسانية لمواطني غزة".

وشدد على أن الأمن والاستقرار ليسا طموحات، ولكنهما حقوق الناس جميعا بغض النظر عن جنسياتهم ودينهم، داعيا قادة العالم إلى تكثيف جهودهم لجلب الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق الأمن والاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في كل بقاع العالم.