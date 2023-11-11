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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة "عرابة"، جنوب محافظة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة. 
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في الجهة الجنوبية، أطلقت خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب وسام جمال حمران.

استشهاد شاب فلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي جنين الضفة الغربية