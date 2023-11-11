استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة "عرابة"، جنوب محافظة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في الجهة الجنوبية، أطلقت خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب وسام جمال حمران.