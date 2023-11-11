رئيس جامبيا يؤكد دعم بلاده للفلسطينيين ويدعو لوقف شامل لإطلاق النار في غزة

أكد رئيس جمهورية جامبيا أداما بارو، دعم بلاده للشعب الفلسطيني، داعيا لوقف شامل لإطلاق النار في غزة.

وطالب رئيس جمهورية جامبيا في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي بدعوة قوات الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بمجريات عمليات السلام وفقا للقانون الانساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن الدعوة لعقد مؤتمر عاجل للسلام لايجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأكد أن أفضل خيار للوصول إلى تسوية سلمية للخلاف يكون من خلال اتفاقات سلام شاملة وفقا لحل الدولتين مع وجود إسرائيل وفلسطين كدولتين مستقلتين جنبا إلى جنب في سلام وعدالة.