شاهد.. وفاة لاعب منتخب غانا خلال مباراة في الدوري الألباني

شهدت بطولة الدوري الألباني، اليوم السبت، واقعة مأساوية خلال مباراة إيجانيتا أمام بارتيزاني، وفاة لاعب غاني على أرض الملعب.

وتوفى رافائيل دوامينا، لاعب منتخب غانا، أثناء مباراة فريقه إيجانيتا أمام بارتيزاني ضمن منافسات الدوري الألباني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لوفاة دوامينا حيث سقط على أرضية الميدان دون الالتحام مع أحد اللاعبين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق قليلة من سقوطه.

وهرول لاعبي الفريقين نحو دوامينا فور سقوطه، بالإضافة إلى حكم اللقاء، الذي طلب تدخل الجهاز الطبي لإنعاش اللاعب، كما اقتحمت سيارة الإسعاف الملعب للحاق بمهاجم المنتخب الغاني، ولكن دون جدوى ليتوفى بسبب قصور في القلب، حيث خضع لعملية زرع جهاز مزيل الرجفان في عام 2020، قبل إزالته بعد عامين تقريبًا.

ويبلغ دوامينا من العمر 28 عامًا ويلعب في مركز الهجوم مع إيجانيتا الألباني، وخاض 9 مباريات مع منتخب غانا، سجل خلالهم هدفين.

وسبق أن ارتدى رافائيل دوامينا، قميص أندية، ريد بول سالزبورج النمساوي، زيورخ السويسري، ليفانتي وريال سرقسطة الإسبانيين.