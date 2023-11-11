المغرب: ما يحدث في غزة أزمة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها على المدنيين

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية أن انعقاد القمة العربية الإسلامية غير العادية جاء في سياق مشحون بالتوتر واستمرارا للمواجهات المسلحة التي يعيشها قطاع غزة وما تخلفه من آلاف القتلى والجرحى من المدنيين ومن تخريب ودمار وحصار شامل في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وقال أخنوش في كلمته التي ألقاها في أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض نيابة عن ملك المغرب محمد السادس "ندعو بصفتنا رئيسا للجنة القدس إلى وقف قتل النفس البشرية والتحرك جماعيا لتحقيق أوليات ملحة منها..(الخفض العاجل للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية وإطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والإنساني، السماح بإيصال المساعدات الانسانية بشكل انسيابي وبكميات كافية لساكني غزة، إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا).

وأضاف أننا أمام أزمة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الانسانية التي تعيشها غزة، لذلك لا يجب ترك مستقبل المنطقة وأبناءها بين أيدي المزايدين لأن مستقبل المنطقة لا يتحمل المزايدات الفارغة، فلا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة ودولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ووضع آليات لأمن إقليمي مستدام قائم على احترام القانون الدولي.

وأوضح أننا نعمل بصفتنا رئيسا للجنة القدس ومن خلال وكالة بيت المال في القدس الشريف على حماية المدينة المقدسة والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية ومن واجب الجميع المحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية ومركزا لقيم الإحترام المتبادل.

وقال رئيس الحكومة المغربية - في ختام كلمته - نحن أمام مرحلة فاصلة تتطلب من الجميع التحلي بالحزم والمسئولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتغليب منطق العقل والحكمة لاقامة سلام عادل ودائم بالمنطقة.