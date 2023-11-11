رئيس وزراء ماليزيا: الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال رئيس وزراء ماليزيا - في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت إن المحاصرين في غزة تعرضوا منذ أكثر من شهر للمذبحة والإبادة من جانب إسرائيل، نساء ورجال وأطفال بلا أي تفرقة.. المساجد والكنائس والمدارس أي منها لم يكن محصنا ضد هجمات إسرائيل العشوائية.

وأضاف أن نزوح وتهجير الفلسطينيين لا يحدث في ظلمات الليل ولكنه يحدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ولفت رئيس وزراء ماليزيا إلى أن موقف الدول الغربية يعبر عن انتقائية تجاه ما يحدث في فلسطين، إلا أننا نحيي الوعي الجماعي واليقظة لدى الشعوب وليس الحكومات.

وأشار إلى أن بحرا من التغيير في الوعي قد تجذر واتضح في الكثير من الأشياء في مظاهرات كبيرة في كافة أنحاء العالم بما في ذلك العالم الغربي دعما لفلسطين.

وأوضح أنه من الغريب أنه في هذه العواصم التي تسعى إلى دعم حقوق الإنسان وحرية التعبير فإن بعض السلطات قد منعت مناصرة القضية الفلسطينية ووصمتها بأنها كراهية ورأي يعبر عن الكراهية، وهذه هي الازدواجية في المعايير في أبهى صورها.

وقال رئيس وزراء ماليزيا إن الأمة والمجتمع الدولي ينتظر من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية نتائج ملموسة وإجراءات ملموسة.

ودعا إلى العمل بشكل متسق ومؤكد وحازم للدعوة بطريقة منسجمة لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة، ووقف كل أعمال الاستيطان الإسرائيلية، وإيقاف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما طالب أنور إبراهيم بالوقف الفوري للتهجير القسري للمدنيين في غزة وإيقاف كافة أعمال الانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم الحرب ودعم المفاوضات من خلال الوساطة المناسبة لإحراز التقدم في حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة قائمة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وطالب بالعمل بطريقة منسجمة لتصل رسالتنا ويصل صداها وتسمع في كافة الأنحاء، مؤكدا، في ختام كلمته، التزام ماليزيا المؤكد بالقضية الفلسطينية.