دعاء زهران: كلمة السيسي أكدت موقف مصر الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين

ثمنت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والتي عقدت في الرياض تحت عنوان "قمة التضامن مع فلسطين"، مؤكدة أن كلمة الرئيس السيسي حذرت من استمرار الصراع بقطاع غزة وخطورة امتداده للمنطقة.

وأوضحت دعاء، خلال تصريحات صحفية، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أيضا على الموقف المصري الثابت منذ بداية الأزمة على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن التداخل العسكري والجرائم التي تقوم بها اسرائيل لن تحل الوضع، بل بالعكس سيؤدي إلى اشتعال الوع فى المنطقة.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إلى أن القمة العربية الإسلامية جاءت استكمال لما قامت به مصر خلال دعوتها لقمة القاهرة للسلام، والذي أكدت عليه منذ اليوم الأول بضرورة وقف اطلاق النار، مشددة على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.

وأضافت الدكتورة دعاء زهران، أن الرئيس السيسي انتقد سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى، مؤكدا أنها جرائم غير مقبولة بأي حال، وينبغي وقفها فورا.