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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موديست يحرز هدف التقدم للأهلي في شباك الجونة

موديست مهاجم الأهلي
موديست مهاجم الأهلي الجديد
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أحرز أنتوني موديست لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه فى مرمى الجونة بالدقيقة 36 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كلاً من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.
خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر. 
وخط الهجوم: أنتوني موديست.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: محمد الدغيمي – أليو جاتا - أيمن موكا

الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: صبحي سليمان، عبادي، سيف العجوز، حسام غانم إيفونا، محمد عماد، إيمانويل لاكي، محمد الصباحي، كريم ممدوح، أشرف مجدي.

أنتوني موديست الأهلى الجونة محمد الشناوي