الدوري الفرنسي.. مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ستاد ريمس، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحل باريس سان جيرمان، اليوم السبت، ضيفًا على ستاد ريمس بملعب أوجست ديلاون، وينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود مبابي، هجوم الفريق الباريسي، بجانب البرتغالي جونسالو راموس، والكوري الجنوبي لي كانج إن، وعثمان ديمبلي.

ويغيب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن اللقاء بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بينما يجلس إيثان مبابي شقيق كيليان على مقاعد البدلاء.

ويحتل باريس سان جيرمان، وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، خلف نيس المتصدر بـ26 نقطة، بينما يأتي ستاد ريمس رابعًا وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: موكيلي - ماركينيوس - سكرينيار

خط الوسط: لي كانج إن - زائير إيمري - فابيان رويز - كارلوس سولير

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - جونسالو راموس.