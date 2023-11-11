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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أنبوبة بوتجاز داخل مطعم في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 3 أشخاص في محافظة بورسعيد، بحروق، اليوم السبت، اثر انفجار أنبوبة بوتجاز داخل مطعم شهير لبيع الفول والطعمية بشارع البازار.

 

 انفجار أنبوبة بوتجاز داخل مطعم

 

 

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من حسني السيد السيد 41 عامًا، مصابًا بحرق في الوجه واليدين، ومحمد محمد عباس 31 عامًا، مصابًا بحروق في الساقين، وباز فوزي محمد 20 عامًا، مصابًا بحروق في الساقين، نتيجة انفجار أنبوبة بوتجاز داخل مطعم فول وطعمية شهير بشارع البازار.

يجري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بورسعيد انفجار أنبوبة بوتجاز حروق محافظة بورسعيد