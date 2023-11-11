إصابة 3 أشخاص إثر انفجار أنبوبة بوتجاز داخل مطعم في بورسعيد

أصيب 3 أشخاص في محافظة بورسعيد، بحروق، اليوم السبت، اثر انفجار أنبوبة بوتجاز داخل مطعم شهير لبيع الفول والطعمية بشارع البازار.

انفجار أنبوبة بوتجاز داخل مطعم

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من حسني السيد السيد 41 عامًا، مصابًا بحرق في الوجه واليدين، ومحمد محمد عباس 31 عامًا، مصابًا بحروق في الساقين، وباز فوزي محمد 20 عامًا، مصابًا بحروق في الساقين، نتيجة انفجار أنبوبة بوتجاز داخل مطعم فول وطعمية شهير بشارع البازار.

يجري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.