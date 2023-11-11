بعد تعرضها لهجمات مكثفة.. تشديدات أمنية في القواعد العسكرية الأمريكية بشمال شرق سوريا

وضع العدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر حاليا لأكثر من شهر، القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وخاصة في العراق وسوريا في مأزق كبير، حذرت منه أمريكا بشكل واضح، حيث باتت قواتها وقواعدها العسكرية محل استهداف من الجماعات والتنظيمات المسلحة في كلا البلدين.



ووفقا لشبكة الأخبار العسكرية، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم السبت، فإن قواعد التحالف الدولي شهدت نشاطا تدريبيا مشددا، شاركت فيه قوات سوريا الديمقراطية، بالذخيرة الحية والأسلحة النوعية، في إطار تكثيف الجهود والتعزيزات الأمنـية لحماية مناطق وقواعد العسكرية الخاصة بالتحالف في المنطقة من أي محاولات هجومية.



وقالت شبكة الأخبار العسكرية، نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية، أن الأخيرة تتوعد برد قاس على مصدر الهجمات الموجهة لقواعدها في شمال شرق سوريا، بالإضافة لفرض عقوبات اقتصادية ضد أي دولة تدعم الهجمات.

ويشير مثل هذا البيان إلى التهديد المبطن من القوات الأمريكية لإيران ولحلفائها في المنطقة، كي تتمكن من إبعادهم عن توسيع نطاق الحرب التي اشتعلت في غزة، بعدوان كبير مدعوم من واشنطن.

ونقلا عن المكتب الإعلامي لـ"قسد"، فإن الجيش الأمريكي يعمل على تعزيز قدراته القتالية في ظل تنامي المخاوف الدولية من حرب إقليمية أوسع، كما يعمل على إيصال سريع لأسلحة تتضمن دفاعات جوية.

وكشفت عن نية الجيش الأمريكي وفقا لخططه المطروحة إنشاء قواعد أمريكية جديدة في سوريا وخاصة في الحسكة ودير الزور ومناطق قريبة.

في الوقت نفسه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض قاعدة أمريكية في منطقة رميلان بريف الحسكة، لهجوم جديد خلال الساعات الماضية، عبر طائرتين مسيرتين أطلقتا من قبل المقاومة الإسلامية، من داخل الأراضي العراقية، والتي تبنتها في بيان رسمي لها، ضمن إطار الانتقام لغزة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري، إلى أن الأراضي السورية تشهد جزءا كبيرا من الصراع الأمريكي الإيراني والموالين لهما داخل الأراضي السورية خاصة منذ بدء الحرب في غزة

ووثق المرصد السوري، منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي، نحو 28 استهدافا لقواعد "التحالف الدولي"، توزعت على النحو التالي: 6 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 4 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك.