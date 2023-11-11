خمسيني يتحرش بفتاة في قصر النيل.. والنيابة تُحقق

بدأت نيابة قصر النيل الجزئية ، اليوم السبت ، التحقيق فى واقعة اتهام فتاة لرجل؛ بالتحرش بها أثناء سيرها بشارع طلعت حرب بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

واستعمت النيابة إلى أقوال المجنى عليها تبين أنها "طالبة" 17 سنة، وقالت إنه أثناء سيرها مع شقيقتها بشارع طلعت حرب، فوجئت بالمتهم أثناء سيره ورائها؛ تحرش بها من خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسدها ، فدفعته في صدره، ثم قامت بالاستعانة بالأهالي.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ملابساتها.



بدأت الواقعة بوردد اخطار إلى الخدمات المعينة بميدان التحرير التابع لدائرة قسم شرطة قصر النيل، مفاده حدوث مشادة كلامية بين رجل خمسيني وفتاة بشارع طلعت حرب التابع لدائرة قسم شرطة قصر النيل، وذلك لقيامه بالتحرش بها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحضارهم إلى ديوان القسم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

