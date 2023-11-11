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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس سيراليون يدعو المجتمع الدولي لبذل الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

جوليوس مادا بيو
جوليوس مادا بيو
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دعا رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. 
وقال جوليوس خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية - إن حصار ومنع الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية من دخولها إلى قطاع غزة؛ يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، معربا عن إدانته لتصاعد أعمال العنف ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأكد أن الموقف الإنساني في قطاع غزة يتطلب تدخلا واستجابة طارئة لإنهاء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على المدنيين، مطالبا بضرورة وضع الحلول العاجلة لمواجهة العنف الغاشم والهجمات العشوائية والعمل على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين في القطاع. 

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