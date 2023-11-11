محافظ القليوبية: إزالة 537 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و83 حالة بناء مُخالف

واصل، اليوم السبت، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، متابعته الميدانية لسير أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والبناء المخالف.

واستهدفت حملة، اليوم السبت، التي قادها محافظ القليوبية إزالة (٣) حالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف على مساحة (٦٢٠م٢) ، بقريتي بهاده والبرادعة مركز القناطر الخيرية، وتنوعت الإزالة ما بين قواعد وسملات وأعمدة أدوار أرضية وحجرات بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة والوحدات المحلية.

وأعلن محافظ القليوبية، في بيان له اليوم أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر جرى إزالة (537) حالة على مساحة (29 فدان و 14سهم) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية.

وفي البناء المُخالف جرى إزالة (83) حالة على مساحة (10967م٢) ، مؤكداً على إستمرار الحملات المُكبرة لردع المخالفين مُحذراً جميع المواطنين بأن أي تعدي على الأراضى الزراعية أو البناء المُخالف سيُقابل بمُنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ظاهرة البناء المُخالف.