الدوري الإنجليزي.. وولفرهامبتون يسقط توتنهام بريمونتادا مثيرة

قلب فريق وولفرهامبتون الطاولة على نظيره توتنهام هوتسبير، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز وولفرهامبتون على توتنهام بهدفين مقابل هدف، في الوقت القاتل من اللقاء، بعدما قلب تأخره في النتيجة إلى انتصار في الوقت بدل من الضائع.

تقدم السبيرز بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق برينان جونسون من صناعة بيدرو بورو، واستمر هذا التقدم طوال الوقت الأساسي من المباراة.

وفي الدقيقة 90+1، أدرك بابلو سارابيا هدف التعادل للذئاب، كما سجل ماريو ليمينا هدف الفوز في الدقيقة 90+7 من صناعة سارابيا، ليحقق الولفز ريمونتادا مثيرة على أرضية ميدانه.

وبذلك، تلقى توتنهام الخسارة الثانية له على التوالي في البريميرليج، بعدما خسر ديربي لندن أمام تشيلسي برباعية مقابل هدف، وبعدما كان الفريق يسير بخطى ثابتة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، بينما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني عشر.