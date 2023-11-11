محافظ القليوبية يتابع الالتزام بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع بقليوب والقناطر

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت جولة ميدانية مّفاجئة على عددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت للتأكُد من الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية ومُتابعة وفرة السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجات المواطنين بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية.

وتضمنت جولة محافظ القليوبية، المرور على عدد من السلاسل التُجارية بمدينة قليوب من بينها هايبر خير زمان والعثيم وكازيون وبيم، وفي مدينة القناطر الخيرية جرى المرور على ماركت الفتح وماركت المهندسين ومحلات الجملة، والتأكُد من تواجد ووفرة أسعار 7 سلع أساسية ضمن المُبادرة بنسب تخفيض تتراوح من 15 إلى 25% وهي سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، مُشدداً على أصحاب المحال والهايبرات بضرورة الإلتزام بأسعار المُبادرة مع زيادة الكميات المعروضة وتخزين لجميع السلع بكميات تستوعب إقبال المواطنين، مع التعامل بحزم مع المُخالفين وغير المُلتزمين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.

كما شددَّ على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن أسعار المُبادرة وجميع المُنتجات في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

وفي ذات السياق أشار محافظ القليوبية إلى أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكُد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.