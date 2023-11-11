انتهاء تصوير فيلم "كتف قانونى" والعرض في رأس السنة

انتهى فريق عمل فيلم “كتف قانوني” من تصوير جميع مشاهده، تمهيدًا لطرحه فى دور العرض السينمائي المقرر فى موسم أفلام رأس السنة المقبل.

فيلم "كتف قانونى" من بطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أكرم منصور ويوسف الفنجري.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لإيذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.