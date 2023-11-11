ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

انتهاء تصوير فيلم "كتف قانونى" والعرض في رأس السنة

فيلم كتف قانوني
فيلم "كتف قانوني"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى فريق عمل فيلم “كتف قانوني” من تصوير جميع مشاهده، تمهيدًا لطرحه فى دور العرض السينمائي المقرر فى موسم أفلام رأس السنة المقبل.

فيلم "كتف قانونى" من بطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أكرم منصور ويوسف الفنجري.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لإيذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

 

فيلم كتف قانونى تصوير