ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس القيادة الرئاسي اليمني: فلسطين ستظل قلب البلدان العربية والإسلامية ومحور أمنه القومي

رشاد محمد العليمي
رشاد محمد العليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، إن فلسطين لا تزال وستظل قلب وجوهر البلدان العربية والإسلامية ومحور أمنه القومي.
وأضاف العليمي - خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه القمة الطارئة تؤكد "أننا ما زلنا مُتحدين شعوبًا وحكومات دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته ذات السيادة وفقا للقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وشدد على التماسك العربي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري. 

مجلس القيادة الرئاسي باليمن فلسطين البلدان العربية والإسلامية