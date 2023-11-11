مجلس القيادة الرئاسي اليمني: فلسطين ستظل قلب البلدان العربية والإسلامية ومحور أمنه القومي

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، إن فلسطين لا تزال وستظل قلب وجوهر البلدان العربية والإسلامية ومحور أمنه القومي.

وأضاف العليمي - خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه القمة الطارئة تؤكد "أننا ما زلنا مُتحدين شعوبًا وحكومات دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته ذات السيادة وفقا للقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وشدد على التماسك العربي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري.