محافظ المنيا: إجراء 21 ألف جراحة منذ انطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 20 ألف و868 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.



من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أنه منذ بداية شهر يناير حتى نهاية أكتوبر 2023 تم إجراء 12 ألف و 438 عملية جراحة عيون و1678 جراحة مخ وأعصاب و1129 عملية جراحة الاورام ، 4404 قسطرة قلبية، 265 أوعية دموية وقسطرة طرفية، 303 قلب مفتوح،539 جراحة العظام،80 قسطرة بالمخ، 32 زراعة قوقعة .



وأوضحت الدكتورة ايريني عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بالمديرية، أن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة، وهي «المنيا العام، رمد المنيا ، ملوى التخصصي، التأمين الصحي، جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز أورام المنيا ؛ المنيا الجامعى ، الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا ، القلب والصدر الجامعى، المنيا الجامعى للنساء والأطفال ، الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، مصر المحبة ، الراعى الصالح بسمالوط، دار الهلال التخصصي ، مركز النيل الدولى للعيون ، مركز حورس للعيون ، سمالوط التخصصى، المنيا الوطنى، الصفوة ببنى مزار، رمد بنى مزار، دير مواس التخصصى » .



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