الدوري الإنجليزي.. تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لوتون تاون

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لوتون تاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل مانشستر يونايتد، اليوم السبت، لوتون تاون على ملعبه أولد ترافورد، حيث تنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدنماركي راسموس هويلوند، هجوم اليونايتد رفقة ماركوس راشفورد، وأليخاندرو جاراناتشو.

ويسعى فريق الشياطين الحمر إلى تحقيق الانتصار على لوتون تاون، من أحل تصحيح مسار الفريق بالموسم الحالي بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد لوتون تاون بالمركز السابع عشر وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: سيرجيو ريجيليون- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

وفي الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.