الرئيس السيسي يؤكد مواصلة مصر سياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني في الرياض، اليوم السبت، على هامش القمة العربية -الإسلامية المشتركة غير العادية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ثمن المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.