عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي على منشآت سكنية بقطاع غزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي،عدة منازل ومنشآت سكنية في مناطق عدة بقطاع غزة ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طيران الاحتلال قصف منزلًا في منطقة معن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وجرح آخرين، وإحداث دمار كبير في الممتلكات.. فيما استشهد عشرات الأشخاص وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلا مقابل مخبز بحي الصبرة شرقي مدينة غزة.

كما استشهد عدد آخر لم يتسن حصره، وأصيب آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف الاحتلال منطقة سكنية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتعمل طواقم الإسعاف والإنقاذ والمواطنون على إخلاء الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف.