النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيرنلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف أرسنال، اليوم السبت، بيرنلي على ملعب الإمارات، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس النني على مقاعد بدلاء الجانرز، حيث يبدأ أرتيتا، بالألماني كاي هافيرتز والإيطالي حورجينيو، بجانب ديكلان رايس، في ظل غياب قائد الفريق مارتن أوديجارد للإصابة.

ويحتل أرسنال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يأتي بيرنلي بالمركز التاسع عشر قبل الأخير وفي رصيده 4 نقاط فقط.

تشكيل أرسنال لمواجهة بيرنلي

حراسة المرمى: دافيد رأيا

خط الدفاع: تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل - زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - كاي هافيرتز

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - تروسارد - جابرييل مارتينيلي.