الرئيس العراقي: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة محاولة بائسة لتصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، محاولة بائسة للإجهاز على القضية الفلسطينية وعلى حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وقال رشيد - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية - "إن العراق يدين بشدة الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية الإنسانية، خاصة استهداف المجمعات السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية التي نتج عنها سقوط الآلاف من الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ".

ودعا الرئيس العراقي لوضع إطار عملي للأخذ بزمام الأمور وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه المجازر وذلك عبر دعوة المجتمع الدولي للتحرك الجاد لإدانة الهجوم الممنهج والانتهاكات الخطيرة واستهداف المؤسسات المدنية في قطاع غزة ويتبع ذلك الوقف الفوري للأعمال الحربية، كما دعا إلى التحرك السريع والجاد للسماح لقوافل المساعدات الإنسانية للدخول إلى الأراضي الفلسطينية فورا ودون قيود.

وأضاف الرئيس العراقي أن انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة يهدف إلى عزل أكثر من 2 مليون إنسان وإخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، فضلا عن إعاقة مهام المنظمات الدولية وخاصة وكالة " أونروا ".

وشدد على أن ما يرتكبه جيش الاحتلال في غزة هو تجسيد للسياسة العنصرية القائمة على تهجير ومصادرة الأراضي وتهويد المناطق الفلسطينية وتوسيع بناء المستوطنات.

وأكد رئيس العراق، أن بلاده تنظر بقلق شديد إلى المعاناة الإنسانية التي تطال الفلسطينيين وسط صمت دولي غريب وغير مبرر وبما ينذر بمزيد من الاحتقان ويكرس مناخ التوتر وتنامي التأزيم في المنطقة ويعيق الوصول الى حل عادل ونهائي.