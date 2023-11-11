رئيس طاجيسكتان: إقامة دولة مستقلة على حدود 76 الحل في القضية الفلسطينية

قال الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، إن الوضع اليوم في قطاع غزة يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية، بل الحل الحقيقي هو في ضمان الحل الشامل والدائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الرئيس الطاجيكي، اليوم السبت، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن غزة: "إننا ندين بشدة الهجوم على المنشآت المدنية في غزة ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص".

ودعا رئيس جمهورية طاجيكستان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، أن يراقبوا بشكل صارم تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بفلسطين.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.