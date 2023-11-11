تشكيل الأهلي أمام الجونة.. نيدفيد يظهر للمرة الأولى وموديست يقود الهجوم

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة بعد قليل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره نادي الجونة في تمام الخامسة مساء اليوم، السبت ضمن الجولة الرابعة من دوري نايل.

وشهد تشكيل المارد الأحمر عدد من التغيير بمشاركة كريم نيدفيد لأول مرة مع النادي الأهلي هذا الموسم بعد عودته من الإعارة كما يشارك خالد عبدالفتاح أساسيا في مركز الظهير الأيسر.



ويدخل الأهلي مواجهة الجونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - موديست - حسين الشحات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد خوض 4 مباريات، بينما يحتل نادي الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعد خوض 5 جولات.