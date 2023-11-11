الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام هايدينهايم

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة هايدينهايم، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، نظيره هايدينهايم على ملعب أليانز أرينا، على أن تنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم البافاري أمام هايدينهايم، ويعاونه سيرج جنابري، توماس مولر، وليروى ساني.

ويتواجد في التشكيل الأساسي للبايرن، المغربي نصير مزراوي، ويحرس عرين الفريق، المخضرم مانويل نوير.

تشكيل بايرن ميونخ أمام هايدينهايم

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بونا سار - أوباميكانو - كيم مين جاي - نصير مزراوي

خط الوسط: لايمر - بافلوفيتش - توماس مولر

في الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - سيرج جنابري.

ويحتل بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بينما يأتي هايدينهايم في المركز الثالث عشر وفي رصيده 10 نقاط.