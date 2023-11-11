هيثم شعبان يبدأ مهام عمله مع الداخلية

بدأ هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الداخلية الجديد، مهام عمله عقب تعاقد نادي الداخلية معه لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.. ويحتل الداخلية المركز 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

وسبق لهيثم شعبان تولي تدريب سيراميكا كليوباترا الذي قاده للتأهل للدوري، قبل أن ينتقل لخوض تجربة جديدة مع بتروجت.

عقد هيثم شعبان مع الداخلية ممتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وبدأ الداخلية منافسات الموسم الحالي تحت قيادة ميمي عبدالرازق الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا.

ومن جانبه أكد هيثم شعبان عن سعادته بالتعاقد مع فريق الداخلية، قاىلا أنها منظومة لها تاريخ، ويقودها أناس يعشقون النجاح ويقدرون العمل.

واختتم شعبان، أسأل الله التوفيق وتحقيق الهدف الذي نصبو إليه كجهاز فني وإداري ولاعبين.