برلماني يثمن مطالبة السيسي بإجراء تحقيق دولى في الجرائم الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض، تضمنت استعراض للموقف المصري الثابت منذ اليوم الأول من بدء الجرائم الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على أن هذه القمة غير عادية لأنها تأتي في ظروف استثنائية في ظل ما وصفه بالممارسات اللاإنسانية من جانب الاحتلال والتي تعود بنا إلى العصور الوسطى، مطالبا المجتمع الدولى بموقف جاد لوقف هذه الاعتداءات.



وأضاف "محسب"، أن الرئيس السيسي أكد في كلمته على إزدواجية المجتمع الدولى واختلال المنطق السليم في التعامل مع القضايا الإنسانية، وهو ما تسبب في سقوط مدوي للقيم الإنسانية، مؤكدا أن هذه الأزمة كانت امتحان كاشف لحقيقة القيم التي يتبناها العالم، لافتا إلى حرص الرئيس على إدانة استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، كذلك جميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي انتقد سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى، مؤكدا أنها جرائم غير مقبولة بأي حال، وينبغي وقفها فورا، منوها عن حرص الرئيس على توجيه تحذير للعالم من توسع رقعة الحرب في حال انزلاق أطراف إقليمية ودولية أخرى، وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا.

وأكد النائب أيمن محسب، أهمية التوقف عن السياسات الأحادية، مؤكدا أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

وثمن "محسب"، مطالبة الرئيس السيسي بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى فى غزة، وضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.

