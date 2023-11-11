برلمانية تطالب "الزراعة" بخطة للارتقاء بزراعة القطن طويل التيلة وعودته للريادة

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، السيد القصير، وزير الزراعة، حول خطة جهود وزارة الزراعة لتشجيع الفلاحين لزراعة القطن طويل التيلة.

وقالت "عازر" في سؤالها، إن القطن طويل التيلة يُعد من أجود أنواع القطن المصري لما يمتاز به من سمعة جيدة ونعومة فائقة تؤهله للاستخدام في صناعة المنسوجات العالية الجودة، مؤكدة على ضرورة عودة الريادة لهذا النوع من القطن باعتباره من أقدم الصناعات المصرية على مر العصور واشتهر بزراعته منذ العصور الوسطى.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المنسوجات القطنية كانت تغزو العالم أجمع، وكان وجود شعار "صُنع في مصر" على المنتج المصري والمنتجات القطنية يجعل العالم كله يتهافت عليها، لافتة إلى أن هذه الصناعة أُهملت كثيرًا في الفترة الأخيرة، مطالبة الوزارة بضرورة تشجيع الفلاحين لزراعة القطن طويل التيلة التي كانت تتميز به مصر لتوطين صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات القطنية وزيادة الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية.



كما طالبت النائبة ميرفت عازر، بضرورة وضع خطة للارتقاء بزراعة القطن طويل التيلة وما يرتبط به من صناعات، أبرزها صناعة الغزل والنسيج لما لهذه الصناعة من فوائد كبيرة في زيادة قيمة الصادرات الخاصة بها، فضلا عن تشغيل قطاع كبير من العمالة المصرية لما تحتاجه من أيدي عاملة كثيرة لتغطية كافة مراحل الإنتاج مما سيساعد على حل مشكلة البطالة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القطن طويل التيلة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والمتميزة والمطلوبة لجميع دول العالم، لذا لابد من تفعيل دور الإرشاد الزراعي وأداء دوره في إرشاد الفلاحين وتشجيعهم للتوسع في هذه الزراعة، مطالبة بزيادة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القطن طويل التيلة نظرا للأهمية الكبيرة التي يتميز بها، وضرورة عودته للريادة مرة أخرى.