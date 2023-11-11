تشكيل ميلان لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليتشي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل فريق ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ليتشي على ملعب فيا ديل ماري، وينطلق اللقاء في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الروسونيري، الثلاثي، أوليفييه جيرو، رافائيل لياو، وصامويل تشوكويزي.

ويسعى ميلان للفوز على ليتشي، من أجل استعادة الانتصارات في الدوري الإيطالي، التي غابت عنه في 3 مباريات متتالية.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ليتشي في المركز الرابع عشر وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل ميلان لمواجهة ليتشي

حراسة المرمى: مايك ماينيان

خط الدفاع: كالابريا - توموري - ثياو - ثيو هرنانديز

خط الوسط: بوبيجا - كرونيتش - ريندرز

وفي الهجوم: صامويل تشوكويزي - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.