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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمير قطر: نطالب بتحقيق دولي حول استباحة إسرائيل قصف المستشفيات

أمير قطر الشيخ تميم
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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طالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،  بفتح المعابر لوصول المساعدات لكافة أنحاء قطاع غزة وهذا أضعف الإيمان

وأضاف أمير قطر، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، أنه نأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل، ونطالب بتحقيق دولي لاستباحة إسرائيل قصف المستشفيات. وتسأل أمير قطر، إلى متى سيسمح لإسرائيل بضرب القوانين الدولية بحربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين؟.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القمة العربية الإسلامية غير العادية