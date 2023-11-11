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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس إيران: ما يحدث في فلسطين من أسوأ الجرائم في التاريخ

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كلمته بالقمة العربية الإسلامية بـ"السلام على فلسطين، والدماء التي سفكت ظلما، السلام على المقاومة الفلسطينية العزيزة في فلسطين ولبنان". 

وقال رئيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة بالرياض، اليوم السبت، إن فلسطين هي معيار للكرامة الإسلامية والإنسانية، موجهًا الشكر للمملكة السعودية على الاجتماع الهام والمشترك للدول العربية الإسلامية في مثل هذه الظروف الحاسمة لما نشهده من توترات في المنطقة. وأضاف الرئيس الإيراني أن ما يحدث في فلسطين هو أسوأ الجرائم التي شهدها التاريخ، ولابد أن نشهد قرارًا تاريخيًا وحاسمًا، ويمكننا في ضوء الوحدة أن نعالج المشاكل الإسلامية بالاعتماد على الله، وأيضًا الاعتماد على قدرات العالم الإسلامي لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ الأمة الإسلامية.

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