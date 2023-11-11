مفوض الأونروا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي

السبت 11/نوفمبر/2023 - 02:43 م

دعا فيليب لازاريني المفوض العام للأمم المتحدة للأجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى وقف إطلاق النار في غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي لحماية البشر والبنية التحتية بما فيها المستشفيات ومباني الأمم المتحدة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون شروط لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في ظل منع الجانب الإسرائيلي دخول الشاحنات إلى قطالع غزة.

وقال لازاريني في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية اليوم والتي تعقد بالرياض - إن "أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في قطاع غزة غالبيتهم من النساء والأطفال والعديد منهم تحت الأنقاض، ودفعت القوات الإسرائيلية الكثير من الناس في شوارع غزة، ويعيش أكثر من 70 ألف من النساء والأطفال في مباني الأونروا وتزدحم المدارس التي لا تعتبر مكانا يرقي للمعايير الحقيقية للحياة الكريمة ".

وأضاف أن الحياة صادمة في غزة حيث ينتهى الغذاء والدواء والوقود، وتشهد المستشفيات تطورات دراماتيكية خاصة مستشفى الشفاء أمس وتزايد أعداد الإصابات، لافتا إلى أن أبناء غزة يشعرون بافتقارهم للحقوق الإنسانية، محذرا من من خطر الأزدواجية في المعايير ونزع صفة الإنسانية والنزوح وامتداد الصراع لأماكن أخرى.

ودعا إلى دعم المنظمة التي تحتاج إلى التمويل فهي ليست فقط أكبر منظمات الأمم المتحدة في غزة ولكنها الأمل الوحيد لأكثر من مليوني شخص، معربا عن شكره للدول التي أعلنت عن المساعدات وإسهامهم وتضامنهم من خلال دعم الأونرو