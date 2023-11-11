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السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

توافد خريجي جامعتي القاهرة والمنوفية على مجلس الدولة لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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بدأ منذ الساعة التاسعة صباح اليوم توافد عدد كبير من خريجي كليات الحقوق جامعتي القاهرة والمنوفية لمقر مجلس الدولة الكائن بشارع عصام الدالي بالدقي محافظة الجيزة، وذلك وفقاً للجدول المعلن من مجلس الدولة والذي بدأ بجامعتي القاهرة والمنوفية والذي يستمر استقبال باقي الجامعات حتي يوم 19 نوفمبر الجاري .

 

شروط التقدم للوظيفة 

ويُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي:

1 - التقدم للذكور والإناث.

2 - ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقاً لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4 - ألا يزيد عمر المتقدم على (30) سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

5 - أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6 - أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة. 

7 - تسحب الملفات من وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة الكائنة في 2 شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزة .

المستندات المطلوبة لاستلام الملف

 1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

4 - يتم سحب الملفات خلال الفترة من السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023.

5 - يتم تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة في الفترة من السبت 2 ديسمبر 2023 حتى يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 

6 -  يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المحددة لكل جامعة والمنشورة على صفحة وحدة تعيينات الأعضاء لمجلس الدولة على «فيس بوك».

 

الإلكترونى الشروط العامة المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي بمجلس الدولة خريجي كليات الحقوق كليات الحقوق