أردوغان: موقف الغرب تجاه ما يحدث في غزة جبان ومعدوم الضمير

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن موقف الغرب من ما يحدث في غزة هو حالة جبن وفقدان للضمير، ولا يمكن القبول بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

وأضاف الرئيس التركي، نحن هنا لا نقبل بأعمال القوات الإسرائيلية، وحسب تقارير الأمم المتحدة وصل عدد القتلى والشهداء من الفلسطينين لـ 12 ألف أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال ولا يمكن تفهم حالة الجنون هذه وبقاء العالم صمتًا أمام هذه الوحشية أمرًا يخجلنا جميعًا، حيث تم هدم غزة كليًا ولم يقوم المجتمع بطلب حتى وقف إطلاق النار".

وأكد الرئيس التركي قائلآ: " باتت الكلمات عاجزة عن وصف ما يحدث في غزة، حيث تم استهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمخميمات وسيارات الإسعاف بشكل وحشي وبربري لم له مثيل له في التاريخ"، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول الانتقام من أحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء من الأطفال والنساء.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة (العربية - الإسلامية)، بشكل استثنائي، لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، عن دمج القمتين "العربية غير العادية" والإسلامية الاستثنائية" في قمة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور دول غير عربية، مثل تركيا وإيران وباكستان التي تمتلك قدرات نووية، باعتبارهم من الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

تأتي القمة "العربية - الإسلامية" عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتي اندلعت عصر يوم السابع من أكتوبر الماضي.