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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ليبيا: إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل زوارة

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
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أعلنت وزارة الداخلية الليبية،إنقاذ147 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، عربية وإفريقية، قبالة سواحل زوارة.

وذكرت الوزارة - في بيان أذاعه تلفزيون (الوسط) الليبي، اليوم /السبت/ - أن "طاقم الزورق وادي غان (301)، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن، من إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية قبالة سواحل زوارة ".

ولفت البيان إلى إنزال المهاجرين، بعد إنقاذهم، بنقطة الشعاب التابعة لفرع الإدارة بميناء طرابلس البحري، ليتم تسليمهم بعد ذلك لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

الداخلية الليبية هجرة غير شرعية