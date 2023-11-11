ليبيا: إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل زوارة

السبت 11/نوفمبر/2023 - 02:32 م

أعلنت وزارة الداخلية الليبية،إنقاذ147 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، عربية وإفريقية، قبالة سواحل زوارة.

وذكرت الوزارة - في بيان أذاعه تلفزيون (الوسط) الليبي، اليوم /السبت/ - أن "طاقم الزورق وادي غان (301)، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن، من إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية قبالة سواحل زوارة ".

ولفت البيان إلى إنزال المهاجرين، بعد إنقاذهم، بنقطة الشعاب التابعة لفرع الإدارة بميناء طرابلس البحري، ليتم تسليمهم بعد ذلك لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.