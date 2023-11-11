ads
السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبو مازن: جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية تشمل كل الوطن الفلسطيني

ابو مازن
ابو مازن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إن فلسطين ستواصل برامج الإصلاح في مؤسساتها، ونحن جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني.

ووجه عباس، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، الشكر لخادم الحرمين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على استضافة القمة، والشكر لقادة الدول على مواقفهم تجاه دعم الشعب الفلسطيني في تلك الظروف الصعبة والمصيرية.

وتابع: "أشكر دول وشعوب العالم التي خرجت لإدانة العدوان، وإسناد حقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وفي ذكرى رحيل القائد ياسر عرفات أقول لشعبنا (هنا باقون وصامدون وعائدون، هنا منتصرون بإذن الله تعالى)".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتخابات تشريعية ورئاسية القمة العربية الإسلامية الطارئة