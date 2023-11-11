السيسي: لا بد من تنفيذ 6 متطلبات رئيسية لحل الأزمة في غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من تنفيذ 6 متطلبات رئيسية بدون إبطاء لحل الأزمة في غزة، أولها الوقف الفورى لإطلاق النار بدون قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين لأي مكان خارج أرضهم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، أنه يجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته بضمان أمن المدنيين من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

واستطرد، أنه لا بد من التوصل وتسوية الصراع وفق صيغة حل الدوليتن وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم الرئيس السيسي، المطالب بأن يحدث سادسًا إجراء تحقيق دولي في كل من حدث من انتهاكات للقانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.