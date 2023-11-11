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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: سياسات العقاب الجماعي لأهل غزة من قتل وحصار غير مقبولة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض: "نجدد الإدانة، ونشدد على أن سياسات العقاب الجماعي لأهل غزة من قتل وحصار غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس أو أي دعاوى أخرى".

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض القمة العربية الإسلامية لمساعدات الإنسانية إلى أهالي